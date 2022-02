Șofer băut la volan, depistat în trafic de oamenii legii din Blaj La data de 11 februarie 2022, in jurul orei 18.30, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj au depistat un barbat de 38 de ani, din comuna Mihalț, in timp ce conducea un autoturism, pe raza localitații Cistei, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0,63 mg/l alcool pur in aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital unde i-au fost recoltate mostre de sange, in vederea stabilirii alcoolemiei. Fața de conducatorul auto, cercetarile sunt continuate sub aspectul savarșirii infracțiunii de conducere sub… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

Stiri pe aceeasi tema

