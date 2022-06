Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu au depistat, la intrarea in tara, intr-o autoutilitara pentru transport pasari, condusa de un cetatean roman, cinci cetateni sirieni. Soferul mijlocului de transport este cercetat pentru infractiunea de trafic de migranti,…

- Un ansamblu rutier condus de un cetatean bulgar, care transporta peste 24 de tone de ulei alimentar uzat, a fost depistat la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu – anunța reprezentanții Poliției de Frontera. „La data de 25.05.2022, in jurul orei 17.35, politistii de frontiera giurgiuveni au efectuat,…

- GHINION… Polițiștii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Albița au depistat la controlul de frontiera și indisponibilizat pentru continuarea cercetarilor, un autoturism marca Mercedes Benz, care figureaza in bazele de date ca fiind furat. Alerta a fost introdusa de catre autoritațile din…

- Autoritatile romane anunta ca, miercuri, traficul pe podul care face legatura intre municipiul Giurgiu si orasul Ruse din Bulgaria ar putea fi "intrerupt partial" in urma unor proteste in Bulgaria, in cadrul carora va fi oprita circulatia rutiera pe unele tronsoane din Ruse. Potrivit unui comunicat…

- Politistii de frontiera din cadrul punctelor de trecere a frontierei Nadlac și Nadlac II, judetul Arad, au depistat 23 de cetateni din Turcia, Siria si Maroc, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in doua automarfare incarcate cu diverse bunuri. In data de 10.04.2022, la Punctul…