Șofer amenințat cu un cuțit și lovit, după ce ar fi atenționat un alt șofer că circulă pe contrasens Un șofer din Constanța a fost amenințat cu un cuțit, urmarit și lovit dupa ce ar fi atenționat un alt șofer ca se afla cu mașina pe contrasens. Polițiștii din orașul Constanța au fost sesizați, joi seara, de catre un barbat, ca in timp ce conducea pe bulevardul Mamaia, catre Delfinariu, a observat o mașina care circula pe contrasens. Acesta i-a atras atenția șoferului, moment in care conducatorul vehiculului ar fi devenit agresiv, amenințandu-l cu o arma alba și urmarindu-l pana in zona unei benzinarii. Aici, șoferul agresiv ar fi coborat din autoturism și l-ar fi agresat fizic, scrie Mediafax.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

