- Un nou incident grav s-a petrecut in jurul unei școli. In zona Școlii Iuliu Hațieganu din Manaștur – Cluj, un individ parcat intr-o mașina, a coborat, și-a dat jos pantalonii in fața a doua fetițe și le-a intrebat daca vor sa il insoțeasca cu mașina.

- Cand esti sanctionat si e vorba de cuvantul tau impotriva celui al unui politist, de obicei, in instanta, atarna mai greu opinia omului legii. Nu si cand politistul are, in proces, calitatea de persoana vatamata, asa cum s-a intamplat luna aceasta, cand un sofer acuzat de un politist ca i-a adresat…

- Dupa fapta si rasplata. Un sofer din Capitala si-a gasit masina acoperita de gunoi.Se pare ca in acest mod locatarii au vrut sa-l pedepseasca pe conducatorul auto care si-a parcat masina in locul destinat tomberoanelor. Imaginea a fost distribuita pe o retea de socializare.

- Situație nemaiintalnita in municipiul Targu-Jiu. Angajatul unei spalatorii din oraș a furat mașina unui client și 60 de lei din incasari și a fugit de la locul de munca. Autoturismul fusese dus la curațat de șeful Registrului Auto Roman, Șerban Predescu. Acesta a precizat ca este mașina pe…

- O gorjeanca de 61 de ani a murit luni in propriul apartament din Targu Jiu, la cativa pasi de sotul sau, barbatul nereusind insa sa ii fie de niciun folos acesteia. Amandoi batranii aveau probleme medicale, p...

- Accident deosebit de grav in Vaslui, miercuri seara (14 martie). Un om și-a pierdut viața iar alți patru au fost raniți. Un șofer beat nu a mai putut controla mașina și a intrat pe contrasens. Autoturismul a lovit un alt vehicul care circula regulamentar. Ambele mașini s-au facut țandari. Accidentul…

- A fost panica in aceasta dimineața in centrul municipiului Targu-Jiu, dupa ce un autoturism aparținand unei firme de servicii energetice a luat foc in mers in apropiere de Piața Centrala. Traficul rutier in zona a fost ingreunat mai bine de o jumatate de ora pana cand pompierii au reușit sa lichideze…

- O femeie de 73 de ani, din municipiul Targu Jiu, a murit chiar cand se deplasa pe strada. Evenimentul a avut loc astazi, in jurul amiezii, langa Piata de Flori, din zona centrala a orasului.