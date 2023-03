Stiri pe aceeasi tema

- „Am citit stirea publicata dvs. cu soferul amendat la rovinieta cu masina pe platforma (vezi știrea mai jos)! In aceeasi situatie sunt si eu si am contestat amenda in instanta. Poza pe care a despus-o CNAIR in instanta este de noaptea mintii si cred ca ar face deliciul cititorilor. Șofer amendat pentru…

- Un șofer a primit amenda pentru lipsa rovinietei, deși avea mașina tractata pe platforma. Pilotul de curse Sorin Telehoi, a fost amendat pentru ca nu avea o rovinieta valabila pentru mașina pe care o transporta cu platforma. Anul trecut, in noiembrie, Sorin Telehoi, impatimit al raliurilor, a plecat…

- Un accident rutier s a produs in cursul noptii de 13 martie in municipiul Constanta. Evenimentul rutier s a produs in jurul orelor 23.30, pe strada Pandarului. Unei dintre masini apartine unei femeie. Autoturismul a fost sever avariat. Sotul acesteia a precizat ca soferul care a avariat cele 6 masini…

- Un sofer din judetul Bistrita-Nasaud, care s-a urcat beat la volan si a lovit o masina in timp ce incerca sa parcheze, a sunat singur la politie ca sa se denunte. Barbatul de 44 de ani, din Singeorz-Bai, s-a urcat la volan dupa ce a baut bine, iar cand a vrut sa parcheze, a tamponat o masina stationata,…

- FOTO: ACCIDENT rutier pe DN 74, la Presaca Ampoiului. Un șofer cu un Duster s-a rasturnat pe malul raului Ampoi Un accident rutier s-a produs sambata dimineața, pe drumul național DN 74, in zona localitații Presaca Ampoiului din comuna Meteș. Șoferul unui autoturism marca Dacia Duster s-a rasturnat…

- Gheorghe Moldovan, 66 de ani, primarul comunei constanțene Albești, a murit duminica, 5 februarie, dupa ce a intrat cu mașina intr-un copac de la liziera padurii Comorova, pe raza stațiunii Neptun, scrie publicația Ziua de Constanța . Accidentul s-a petrecut pe DN 39, in jurul orei 11.30, a informat…

- Pompierii militari din cadrul ISU Constanța au fost solicitați de mai multe ori, duminica, in contextul unor incidente cauzate de vremea rea și nu numai.Cel mai teribil caz s-a inregistrat in Neptun, unde o masina a intrat in coliziune cu un copac. Soferul a decedat.Este vorba despre primarul din Albesti,…

- Soferul unui utilaj de deszapezire a fost sanctionat pentru neadaptarea vitezei la conditiile de trafic, dupa ce ar fi circulat cu viteza pe DE 581 si a fost aproape sa loveasca un politist pe mijlocul strazii. Potrivit martorilor, conducatorul auto nu a incetinit in zona producerii evenimentului rutier…