Stiri pe aceeasi tema

- Un sofer, de 31 de ani, din judetul Constanta, a fost amendat cu 13.450 lei, iar permisul i-a fost suspendat pentru 90 de zile, in urma mai multor incalcari ale legislatiei rutiere, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean Galati. Potrivit sursei citate, politistii Serviciului Rutier Galati au oprit…

- Politistii Serviciului Rutier Galati au oprit vineri, 11 martie, in trafic, pe D.N. 25, in comuna Tudor Vladimirescu, un ansamblu auto format din autoutilitara si semiremorca, condus de un barbat, de 31 de ani, din judetul Constanta, si care fusese inregistrat de aparatul radar circuland cu viteza de…

- Amenda record pentru un șofer din Constanța. Un sofer, de 31 de ani, din judetul Constanta, a fost amendat cu 13.450 lei, iar permisul i-a fost suspendat pentru 90 de zile, in urma mai multor incalcari ale legislatiei rutiere, depistate pe DN 25, informeaza, sambata, Inspectoratul de Politie Judetean…

- Un sofer a fost amendat cu 13.450 de lei și a ramas fara permis pentru 90 de zile, dupa ce polițiștii rutieri l-au oprit pentru depașirea vitezei și au constatat ca, de fapt, el incalcase mai multe reguli de circulație.

- Un sofer, de 31 de ani, din judetul Constanta, a fost amendat cu 13.450 lei, iar permisul i-a fost suspendat pentru 90 de zile, in urma mai multor incalcari ale legislatiei rutiere, depistate pe DN 25, informeaza, sambata, Inspectoratul de Politie Judetean Galati. Fii la curent cu cele mai…

- In cursul zilei de ieri, politistii Serviciului Rutier Galati au oprit in trafic, pe D.N. 25, in comuna Tudor Vladimirescu, un ansamblu auto format din autoutilitara si semiremorca, condus de un barbat, de 31 de ani, din judetul Constanta, si care fusese inregistrat de aparatul radar circuland cu viteza…

- Potrivit politistilor, soferul consumase droguri si alcool inainte de a urca la volan, fiind depistat pozitiv la testarea cu aparatele drugtest si alcooltest.Tanarul conducea un autoturism pe DN68, in afara localitatii Hunedoara, cand a fost inregistrat cu aparatul radar, de un echipaj al Politiei Hateg,…

- In data de 13 ianuarie, in intervalele orare 09:00-12:00 și 15:00-18:00, polițiștii Biroului Rutier Timișoara, impreuna cu cei ai secțiilor urbane din cadrul Poliției Municipiului Timișoara au acționat pe principalele artere din municipiu, pentru asigurarea unui climat de siguranța rutiera, precum și…