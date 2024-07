Șofer agresiv arestat în capitală după ce a refuzat să oprească la semnalul polițiștilor In noaptea de vineri spre sambata, un șofer de 65 de ani a ignorat semnalul polițiștilor și a continuat sa conduca, incercand sa scape. Incidentul s-a desfașurat pe strazile Bucureștiului, polițiștii fiind nevoiți sa-l opreasca dupa ce acesta a acroșat un echipaj de poliție. Polițiștii Brigazii Rutiere au facut semnal regulamentar de oprire a unui […] The post Șofer agresiv arestat in capitala dupa ce a refuzat sa opreasca la semnalul polițiștilor first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

- Un șofer in varsta de 65 de ani a ignorat semnalul polițiștilor, in noaptea de vineri spre sambata, și a continuat sa conduca, incercand sa scape. A fost oprit dupa ce a acroșat un echipaj de poliție. Incidentul a avut loc pe strazile Bucureștiului.

- ”La data de 20 iulie a.c., in jurul orei 00:30, politisti din cadrul Brigazii Rutiere, ii timp ce desfasurau activitati de supraveghere a traficului rutier au efectuat semnal regulamentar de oprire unui autovehicul la volanul caruia se afla un barbat, care nu s-a conformat si, pentru a se sustrage,…

- Un șofer in varsta de 65 de ani a ignorat semnalul polițiștilor, in noaptea de vineri spre sambata, și a continuat sa conduca, incercand sa scape. A fost oprit dupa ce a acroșat un echipaj de poliție. Incidentul a avut loc pe strazile Bucureștiului.

- Un sofer de 65 de ani a fost incatusat dupa ce a refuzat sa opreasca la semnalele politistilor si a lovit cu masina un echipaj chemat in ajutor. El a fost urmarit pe strazile din Sectorul 5 al Capitalei, iar in momentul in care a fost prins, a devenit agresiv, ceea ce a impus imobilizarea lui. Ulterior,…

