Șofer aflat sub influența alcoolului, tras pe dreapta pe strada Dejului Ieri, 14 iulie, in jurul orei 00.40, polițiștii Serviciului Rutier Cluj au oprit pentru control un autoturism condus pe strada Dejului, din municipiul Gherla, de un barbat de 50 de ani, din municipiul Gherla. Testarea acestuia cu aparatul etilotest a indicat o concentrație de 0,83 mg/l alcool pur in aerul expirat, fiind astfel condus la o unitate medicala in vederea recoltarii de probe biologice. In cauza a fost intocmit dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului. Articolul Șofer aflat sub influența alcoolului, tras pe dreapta pe strada… Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

Sursa articol si foto: dej24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La data de 29 iunie 2024, in jurul orei 19.30, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Cricau, in timp ce se aflau pe raza localitații Craiva, județul Alba, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un barbat de 51 de ani, din localitate. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul etilotest,…

- La data de 27 iunie a.c., in cadrul actiunilor preventive, pe linie rutiera, politistii Serviciului Rutier au depistat si oprit pentru control un autoturism cu numere straine, care circula pe Drumul National 17, in Ciceu Mihaiesti. La volan a fost identificat un barbat de 37 de ani din Dej, iar in urma…

- Pe parcursul zilei de ieri, in intervalul orar 08:00-11:00, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au organizat o acțiune pentru depistarea conducatorilor de autovehicule care conduc sub influența alcoolului sau a altor substanțe. Astfel, in acest interval, au fost efectuate 46 de testari cu mijloacele…

- La data de 10 iunie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Gherla au dispus masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un tanar de 22 de ani, din comuna Mintiu Gherlii, cercetat pentru savarșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe. In fapt,…

- Depistat in trafic, in timp ce conducea un autoturism, aflandu-se sub influența alcoolului. Marți, 4 iunie a.c., la ora 06.27, pe drumul județean 108 G, in localitatea Crasna, polițiștii Serviciului Rutier au oprit in trafic pentru control un autoturism, condus de un barbat de 44 de ani, din localitatea…

- La data de 14 mai 2024, in jurul orei 15.30, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj –Postul de Poliție Roșia de Secaș au depistat un barbat de 68 de ani, din comuna Roșia de Secaș, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Principala din localitatea Tau, fiind sub influența bauturilor alcoolice.…

- La data de 29 aprilie, in jurul orei 21.30, polițiștii din cadrul Secției 7 Poliție Rurala Gherla au oprit in trafic pe DJ161, in localitatea Paglișa, un autoturism condus de un barbat de 45 de ani, din comuna Dabaca, care se afla sub influența bauturilor alcoolice. La testarea cu aparatul etilotest…

- La data de 22 aprilie a.c., in jurul orei 01.20, polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției municipiului Turda au oprit in trafic, pe strada Ștefan cel Mare, un autoturism condus de un tanar, de 27 de ani, din comuna Unirea, care se afla sub influența bauturilor alcoolice. La testarea alcoolscopica…