Șofer aflat aproape de comă alcoolică, prins în trafic de Poliție Un șofer a fost prins in trafic, in Galați. Barbatul in varsta de 54 de ani era aproape de coma alcoolica. In urma testarii, etilotestul a aratat o concentrație de 3,66 mg/l alcool pur in aerul expirat. Potrivit IJP Galați, barbatul a fost prins in timp ce conducea pe strada Uzina de Apa. La testare, a rezultat o concentrație 3,66 mg/l alcool pur in aerul expirat. Barbatul a fost dus la Spitalul Clinic Județean de Urgența Sf. Apostol Andrei din Galați in vederea recoltarii de probe biologice pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei. Polițiștii au intocmit in acest caz un dosar penal conducerea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- Un craiovean banuit de comiterea a cinci infracțiuni la regimul rutier a fost reținut de polițiști, pentru 24 de ore. Printre alte infracțiuni, acesta a fost prins baut la volan, de doua ori in aceeași zi. Barbatul de 53 de ani, din Craiova este banuit de comiterea unei infracțiuni de conducere a unui…

- Un șofer de 36 de ani din judetul Prahova a reușit sa-i șocheze pe oamenii legii care au intervenit dupa ce au observat o mașina ieșita de pe carosabil. Deși a scapat nevatamat din accident, avea o alcoolemie record. Testul a aratat ca omul, cel mai probabil, a baut toata noaptea. Astfel, aparatul a…

- Politistii din cadrul Serviciului Rutier – Biroul Drumuri Naționale și Europene au oprit pentru control pe 25 mai un autoturism, condus de catre un barbat de 35 de ani, din comuna Taga, județul Cluj, care se deplasa pe DN16, in interiorul localitații Caianu-Vama. In urma verificarilor efectuate, s-a…

- La data de 1 mai 2021, in jurul orei 13.30, polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Jidvei, in timp ce acționau pe raza localitații Biia, l-au depistat pe un barbat de 47 de ani, din comuna Șona, in timp ce conducea un autoturism fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului…