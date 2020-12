Șofer acuzat de tentativă de omor, în arest Instanțele din Craiova au prelungit mandatul de arestare preventiva emis pe numele unui craiovean de 40 de ani, acuzat de tentativa de omor si conducere sub influenta alcoolului. Barbatul a fost arestat pe 13 iulie, iar de atunci nu a mai ieșit din arest. Anchetatorii susțin ca, pe 12 iulie, inculpatul s-a urcat baut la volan. In timp ce era urmarit de politisti, a provocat un accident in urma caruia trei persoane au fost ranite. Politistii doljeni au precizat ca, in dimineata zilei de 12 iulie, barbatul de 40 de ani a fost observat circuland pe contrasens. A fost urmarit pe mai multe strazi,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

