Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a denuntat miercuri "indecenta si vulgaritatea" afirmatiilor sefului guvernului italian Mario Draghi, care l-a calificat drept "dictator" in urma unei asa-zise gafe protocolare a carei victima a fost presedinta Comisiei Europene in timpul vizitei sale la Ankara, relateaza AFP. "Declaratiile prim-ministrului italian denota o indecenta si o vulgaritate totale", a declarat Erdogan, raspunzand unei intrebari adresate in cadrul unei intalniri cu tinerii. "Intr-un moment in care speram sa ducem relatiile noastre la un nivel mai avansat, acest individ numit Draghi…