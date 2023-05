Stiri pe aceeasi tema

- Sanatatea Cluj – CS Ocna Mureș 5-2 (2-1) | “Soda draga” retrogradeaza din postura de “lanterna roșie” CS Ocna Mureș a pierdut, scor 2-5 (1-2), in ultima deplasare stagionala, confruntarea cu Sanatatea Cluj, care avea miza ocuparea poziției a 9-a in play-out-ul Seriei 9 (ar asigura continuarea in Liga…

- CS Ocna Mureș a retrogradat in Liga 4, cu doua etape inaintea incheierii play-out-ului Seriei a IX-a. Cu șanse minime, de domeniul matematicii, „Soda draga’ a pierdut pe propiul teren cu ACS Tg. Mureș, scor 1-4 (0-2). Este al 3-lea an consecutiv petrecut in eșalonul terț de echipa din orașul salin,…

- Dupa foarte multa vreme, CS Ocna Mureș a predat „lanterna roșie”, grație victoriei din derby-ul suferinței cu Sanatatea Cluj, 2-0 (0-0). Este primul succes din 2023 in fața fanilor pentru elevii lui Dan Roman. • 1-0, MIN. 77: AL. GIURGIU a deschis scorul cu un șut de la 25 de metri • 2-0, MIN. 90+2:…

- Duelul suferinței, intre ultimele clasate: CS Ocna Mureș – Sanatatea Cluj, cu „lanterna roșie” pe masa Duelul suferinței intre ultimele clasate, azi, la ora 17.00, in etapa a 4-a din play-out-ul Seriei 9 a celei de-a treia scene fotbalistice: CS Ocna Mureș (locul 10, 15 puncte) și Sanatatea Cluj (poziția…

- Astazi, ora 15.00, Avantul Reghin – CS Ocna Mureș | Un nou hop pentru “lanterna roșie” Astazi, de la ora 15.00, in prima runda din play-out-ul Ligii 3, in “orașul viorilor”, Avantul Reghin (locul 5, 24 de puncte) intalnește CS Ocna Mureș (ultima clasata, 9 puncte). “Lanterna roșie” a Seriei 9 inșira…

- Sambata, Unirea Ungheni – CS Ocna Mureș, misiune imposibila pentru „lanterna roșie” Sambata, de la ora 15.00, se infrunta Unirea Ungheni și CS Ocna Mureș in penultima runda a sezonului regular al eșalonului terț, doua formații cu obiective diametral opuse, care au ratat startul sezonului de primavara.…

- CS Ocna Mureș, “lanterna roșie” a Seriei a IX-a, singura grupare din Alba care in aceasta primavara va lupta pentru evitarea retrogradarii, a caștigat primul joc de verificare din aceasta perioada de pregatire, 2-1 (2-0), in deplasare cu Sanatatea Cluj, reușite semnate de D. Ghița (25) și Socaci (40).…

- Meci amical, Sanatatea Cluj – CS Ocna Mureș 1-2 (0-2) | „Soda draga”, prima victorie a iernii CS Ocna Mureș, “lanterna roșie” a Seriei 9, singura grupare din Alba care in aceasta primavara va lupta pentru evitarea retrogradarii, a caștigat primul joc de verificare din aceasta perioada de pregatire,…