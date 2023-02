„Soda-dragă”, fără victorie în acestă ianră: CFR Cluj II – CS Ocna Mureș 4-3 (1-1) Intr-o partida de verificare, disputata la Targu Mureș pe un teren sintetic, CS Ocna Mureș a pierdut, scor 3-4 (1-1), cu CFR Cluj II (locul 9 in Seria 10 din Liga 3). A fost o intalnire spectaculoasa, cu rasturnari de situație, in care ocnamureșenii au egalat prin Guț pana la pauza (1-1), au preluat conducerea […] The post „Soda-draga”, fara victorie in acesta ianra: CFR Cluj II – CS Ocna Mureș 4-3 (1-1) first appeared on ocnamuresinfo.ro | stiri ocnamures | ziar ocnamures . Citeste articolul mai departe pe ocnamuresinfo.ro…

