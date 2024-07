Stiri pe aceeasi tema

- Florin Piersic, din nou internat in spital. Care este starea sa Florin Piersic, unul dintre cei mai iubiți actori din Romania, se confrunta cu probleme medicale. Totul a inceput acum doua luni, cand s-a simțit rau in timpul unui spectacol. De atunci, starea sa de sanatate a necesitat mai multe spitalizari…

- Potrivit rezultatelor EXIT-POLL la alegeri europarlamentare 2024 in Romania, conform CURS-Avangarde (ora 22:00), coaliția PSD-PNL a caștigat alegerile cu 54% din voturi. Astfel, europarlamentarul Daniel Buda a obținut un nou mandat.

- Premierul Marcel Ciolacu anunța suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor pentru a finanța cele mai importante autostrazi din Romania. De asemenea, se aloca fonduri pentru noile linii de metrou din București și din Cluj.

- Peste 200 de iubitori de animale si tatuaje din tara si strainatate au participat la prima parada a cateilor, sambata seara, pe Strada Cetatii, supranumita "cea mai frumoasa strada din Sibiu", in cadrul celei mai vechi conventii de tatuaje din Romania, Transilvania Tattoo Expo. Cea de-a 12-a editie…

- Intr-o mișcare neașteptata in lumea fotbalului romanesc, Gheorghe Falca, fost primar al Aradului și acum europarlamentar PNL, a anunțat ca va deveni acționar la CFR Cluj, una dintre cele mai titrate echipe din Romania in ultimul deceniu. „Eu am fost in spatele echipei UTA cand a pornit din Liga 4. Am…

- In ultima perioada, internetul este tot mai plin de filmulețe cu oameni din strainatate care ajung in Romania. Iar cei mai mulți dintre ei raman șocați, in mod pozitiv sau negativ, de ceea ce gasesc in țara noastra. Recent, Rocio Martinez, o tanara din Cuba, a postat pe TikTok un filmuleț prin care…

- Dan Petrescu (56 de ani), antrenorul lui CFR Cluj, a comentat victoria cu FCSB, 1-0, i-a felicitat pe roș-albaștri pentru titlu și spune ca vrea locul 2, care i-ar asigura pe ardeleni de prezența in preliminariile Conference League. In penultima etapa din play-off, CFR Cluj a caștigat la București cu…

- Robert Sighiartau, candidat Consiliul Județean: A sosit momentul adevarului! A sosit momentul, cum spune romanul, sa separam graul de neghina. E momentul sa alegem ce vrem sa fim in viitor ! Robert Sighiartau, candidatul PNL la președinția Consiliului Județean: „Am fost aproape 8 ani de zile in Parlamentul…