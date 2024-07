ŞOCUL primit de IFN-uri de la stat. Adio dobânzi de mii la sută pe an! Plafonare la credite Curtea Constituționala a decis ca legea care plafoneaza dobanzile pentru imprumuturile acordate de Instituțiile Financiare Nebancare (IFN) poate „merge” mai departe. Judecatorii au respins o contestație depusa de mai mulți parlamentari, astfel ca romanii care au nevoie sa se imprumute de la astfel de instituții financiare nebancare vor plati, in viitor, dobanzi mai mici. Suma […] The post SOCUL primit de IFN-uri de la stat. Adio dobanzi de mii la suta pe an! Plafonare la credite first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

