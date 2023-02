Șocul pe lanțul de aprovizionare pornește de la americani: de ce se cumpește hârtia igienică Prețurile hartiei igienice sunt din nou in creștere, iar vina poate fi aruncata pe prabușirea pieței imobiliare din SUA. Problemele cu care se confrunta aceasta piața au declanțat o criza in industria de cherestea, unde cotațiile futures au scazut cu peste 60% in ultimele șase luni, potrivit Bloomberg.Ca urmare, fabricile din sector au oprit producția. […] The post Șocul pe lanțul de aprovizionare pornește de la americani: de ce se cumpește hartia igienica first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

