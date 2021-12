Stiri pe aceeasi tema

- La doi ani dupa ce s-a casatorit cu celebrul DJ Markus Schulz, Adina Butar a anunțat ca urmeaza sa-i daruiasca acestuia un copil. Artista este insarcinata și urmeaza sa aduca pe lume un baiețel in primavara anului viitor. Romanca a facut valuri in 2019, cand a anunțat ca o sa se casatoreasca, dar nu…

- A plecat in America, student fiind, ca sa lucreze pe un șantier. A lucrat și pentru o companie de mutari, a dat și cu pensula pe pereți. A ajuns și sa aiba propria firma. ”Am vrut sa fiu cel mai bun in tot ce fac. Și am lucrat, fiind invațat de acasa sa fiu harnic!” a povestit Ionuț Simionca. ”Vin de…

- O femeie din Statele Unite ale Americii se simte „cu adevarat binecuvantata” dupa ce a vazut un val care arata exact ca Isus – și, din fericire, a reușit sa surprinda o fotografie cu „apa sfințita”. Tracey Bosworth are o conexiune aproape spirituala cu marea și iși petrece timpul plimbandu-se de-a lungul…

- Un tanar de 26 de ani din Guatemala și-a riscat viața pentru posibilitatea unui trai mai bun in Statele Unite ale Americii. Barbatul a supraviețuit unui zbor de trei ore, dupa ce s-a ascuns in trenul de aterizare al unui avion.

- Ioana Țiriac, fiica lui Ion Țiriac, pare ca se distreaza de minune in Statele Unite ale Americii, dupa cum reiese din fotografiile pe care aceasta le posteaza pe rețelele de socializare.Contul sau de Instagram este plin de fotografii care atrag imediat aprecierea urmaritorilor sai. Recent, aceasta a…

- In dimineața zilei de 23 octombrie, Bateria C a Batalionului 6 Artilerie de Camp a tras un obuz din tunul sau franțuzesc de 75 mm inspre tranșeele germane aflate la cateva sute de metri distanța. America intrase cu adevarat in Primul Razboi Mondial. Inca din 1914, puterile aliate incercasera sa convinga…

- Donald Trump, fostul președinte al Statelor Unite ale Americii, i-a cerut un judecator federal din Florida, sa forțeze Twitter sa-i redeschida contul, relateaza CBS News. Avocații lui Trump au depus o moțiune la Tribunalul Districtual din Miami, prin care solicita un ordin preliminar impotriva rețelei…

- Urme de talpi cu o vechime de 23.000 de ani, descoperite in sud-vestul Statelor Unite, sugereaza ca popularea Americii de Nord de catre specia umana era deja in curs de desfasurare cu mult inainte de sfarsitul ultimei epoci glaciare, despre care se crede ca a facut posibila aceasta migratie, conform…