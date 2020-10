Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o duminica ce va intra in istoria Premier League, campioana Liverpool a fost umilita de Aston Villa, scor 7-2, dupa ce, mai devreme, Manchester United a fost calcata in picioare pe propriul teren de Tottenham cu 6-1.

- Liverpool - Arsenal este derby-ul etapei a 3-a din Premier League, iar confruntarea dintre ”cormorani” și ”tunari” se anunța una extrem de spectaculoasa. Meciul de pe Anfield va incepe la ora 22:00. ...

- Mijlocasul Gareth Barry, recordmanul prezentelor in Premier League cu 653 meciuri, a anuntat ca a pus punct carierei de jucator la 39 de ani, relateaza presa britanica, citata de Reuters. Barry a jucat ultimele sale trei sezoane la West Bromwich Albion, care a retrogradat in 2018 in liga secunda, Championship.…

- Jucatorul emblematic pentru gruparea de pe "Anfield" și-a facut o schimbare șocanta de look, transmite sport.ro. Atacantul care a dat peste 100 de goluri in ultimele 3 sezoane la Liverpool e principalul artizan pentru renasterea "cormoranilor", care in acest an au luat primul titlu in Premier League…

- Un numar de treisprezece persoane au fost arestate la Liverpool si Leeds dupa ce mii de suporteri s-au strans pentru a sarbatori succesele echipelor lor, care au castigat Premier League si Championship, prima, respectiv a doua divizie a campionatului de fotbal al Angliei, a anuntat joi politia, citata…

- Liverpool și Chelsea inchid astazi, de la ora 22:15, penultima etapa din Premier League. Este un joc cu miza in primul rand pentru formația londoneza, care mai trebuie sa lupte pentru o calificare in Liga Campionilor. La Superbet, in secțiunea Pariuri Speciale poți miza, printre altele, pe marcatorii…

- Liverpool - Chelsea, ultima partida a penultimei etape din Premier League, se joaca azi, de la ora 22:15. Oaspeții sunt momentan pe locul 3 insa, cu excepția cazului in care caștiga azi, vor avea emoții serioase in ultima runda. Calculele luptei pentru pozițiile a treia și a patra din Premier League…