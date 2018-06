Stiri pe aceeasi tema

CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, detalii neștiute despre Oana Cojocaru, noua cucerire a lui Irinel Columbeanu. In varsta de 21 de ani, bruneta a renunțat la iubit și la locul de munca pentru a forma un cuplu cu miliardarul de la Izvorani.

- Irinel Columbeanu (61 de ani) are o iubita noua, de care pare mai indragostit ca niciodata! Este vorba despre manechinul Oana Cojocaru (21 de ani). Intre cei doi este o diferența de varsta de 40 de ani, dar bruneta spune ca nu ii pasa, pentru ca il iubește pe omul de afaceri din Izvorani. La […] The…

Irinel Columbeanu și iubita lui, Oana, au fost invitați pentru prima oara in platoul unei emisiuni tv. Afaceristul a dezvaluit tuturor cum a cunoscut-o pe frumoasa bruneta, care este cu 40 de ani mai tanara decat el. Irinel Columbeanu a marturisit ca a cunoscuta pe Oana…

Noua iubita a lui Irinel Columbeanu, Oana Cojocaru, mai mica cu 40 de ani decat milionarul de la Izvorani, a fost prezentata oficial ca partenera lui in cadrul unui eveniment monden. Columbeanu a recunoscut ca este fericit, dar se abține din a mai da detalii. Oana Cojocaru…

„Iubirea nu ține cont de varsta". Așa considera Irinel Columbeanu cand s-a casatorit in 2006 cu Monica Gabor, pe cand aceasta avea 18 ani. Și… se pare ca și in prezent, afaceristul de la Izvorani traiește dupa același principiu.

- Simona Gherghe a publicat, pe o rețea de socializare, o imagine emoționanta cu fiica ei, Ana Georgia. Prezentatoarea TV a primit mii de like-uri și zeci de comentarii la fotografia pe care a facut-o publica. Simona a fotografiat-o pe fiica ei in timp ce se juca cu bunica, iar imaginea emoționanta i-a…

- Boala o schimbase complet pe Ionela Prodan. Artista, care s-a stins din viața la varsta de 70 de ani, suferea de cancer la pancreas. Ultima luna și jumatate din viața și-a petrecut-o in spital. Fiica ei, Anamaria Prodan, nu s-a clintit vreo clipa de langa ea și nici nu și-a dorit sa-și piarda speranța.…

- Paris Jackson are o relație cu modelul Cara Delevigne. Paris Jackson, fiica unuia dintre cei mai faimoși muzicieni din toate timpurile, Michael Jackson, a fost vazuta in timp ce se saruta pasional cu modelul Cara Delevigne, confirmand astfel ca ea are o relație cu Cara. Paris a fost vazuta sarutand-o…