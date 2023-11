Stiri pe aceeasi tema

- Atat soacra, cat și socrul primarului din Baia Mare, Catalin Cherecheș, au fost reținuți pentru 24 de ore, joi, de catre procurorii DNA. Soacra edilului Cherecheș ar fi fost prinsa in flagrant, miercuri dupa-amiaza, la Cluj, in timp ce intermedia o mita pentru judecatoarea care urma sa pronunțe sentința…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Cluj au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, incepand cu data 9 noiembrie 2023, a doi inculpați (soț și soție), in sarcina carora s-a reținut savarșirea infracțiunilor de dare de mita…

- Procurorii din cadrul DNA – Serviciul teritorial Cluj au anunțat joi ca au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, incepand cu data 9 noiembrie, a doi inculpați, soț și soție, pentru savarșirea infracțiunilor de dare de

- Socrii primarului din Baia Mare, Catalin Cherecheș, au fost reținuți de catre procurorii Direcției Naționale Anticorupție Cluj. Ei sunt acuzați ca ar fi planuit mituirea unei judecatoare de la Curtea de Apel Cluj pentru ca ginerele lor, in apel, sa primeasca o sentința mai blanda. In timp ce femeia…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul teritorial Cluj au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, incepand cu data 09 noiembrie 2023, a doi inculpați (soț și soție), in sarcina carora s-a reținut savarșirea infracțiunilor de dare de mita…

- Soacra primarului din Baia Mare, Catalin Chereches, prinsa in flagrant, miercuri, de procurorii DNA, in timp ce i-ar fi dat mamei unei judecatoare de la Curtea de Apel Cluj 50.000 de euro, pentru o sentinta mai blanda in dosarul edilului, a fost retinuta pentru 24 de ore, urmand sa fie prezentata instantei…

- Potrivit unor surse judiciare, soacra primarului din Baia Mare, Catalin Cherecheș, ar fi fost prinsa in flagrant, miercuri dupa amiaza, la Cluj, in timp ce intermedia o mita pentru judecatoarea care urma sa pronunțe sentința definitiva intr-un dosar de corupție pe data de 24 noiembrie la Curtea de Apel…

- G4Media: Soacra primarului din Baia Mare, Catalin Cherecheș, ar fi fost prinsa in flagrant in timp ce intermedia o mita, la Cluj Soacra primarului din Baia Mare, Catalin Cherecheș, ar fi fost prinsa in flagrant, miercuri dupa amiaza, la Cluj. Se pare ca aceasta intermedia o mita pentru judecatoarea…