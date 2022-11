Stiri pe aceeasi tema

- Soția lui Nosfe face primele declarații dupa ce a ramas fara sufletul pereche. Madalina spune, in exclusivitate pentru Antena Stars, cine sunt oamenii care i-au ramas alaturi dupa moartea artistului, dar și cine sunt persoanele care i-au spart regretatului cantareț contul de Instagram.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Ana Odagiu și iubitul ei, Conrad Mericoffer au oferit un interviu la dublu. Este prima lor apariție impreuna la un eveniment de lux din București. El este primul barbat cu care vedeta se afișeaza.

- Bucurie mare in showbiz-ul romanesc! Chiar in aceste momente, Claudia Puican și Armin Nicoara s-au cununat religios, asta dupa ce in Turcia au spus marele „DA” in fața ofițerului de Stare Civila. Iata imagini exclusive de la evenimentul spectaculos cu cei doi miri!

- Mult a fost, puțin a mai ramas! Armin Nicoara și Claudia Puican sunt in toi cu pregatirile pentru nunta, insa cei doi au intampinat probleme și au fost la un pas sa renunțe.Armin Nicoara a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca nu și-au gasit verighete și mai este doar puțin pana la marele eveniment.

- George, de la "Insula Iubirii", a acordat primul interviu, in exclusivitate pentru Antena Stars, dupa ce a fost acuzat ca și-ar fi agresat fizic fosta cumnata. Barbatul explica exact ce s-a intamplat intre el și Simina.

- Armin Nicoara și Claudia Puican vor face cununia civila și religioasa. Este un pas important in relația lor de cuplu, iar cei doi așteapta cu nerabdare evenimentul. In exclusivitate pentru Antena Stars, artistul a precizat și cand va avea loc cununia. Iata declarațiile cantarețului!

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Roxana Vașniuc a dezvaluit ca va face nunta cu alesul inimii ei in aceeași zi cu Armin Nicoarar și Claudia Puican. Ce detalii a oferit vedeta despre marele eveniment. Ce a marturisit despre inelul pe care l-a primit de la partenerul ei.

- Armin Nicoara a cam intrat „sub papuc” dupa logodna din iunie, cu Claudia Puican. „Au disparut momentele mele petrecute cu baieții. Mai in gluma, mai in serios, incepand cu ora 22.00, primesc din partea soției, telefoane de control, ca sa le numesc așa!” EXCLUSIV. Armin Nicoara, detalii din relația…