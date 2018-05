Stiri pe aceeasi tema

- Soții Camelia și Alin Tișe, ea, notar, el, președintele Consiliului Județean Cluj, se bat pentru o avere de peste 10 milioane de euro. Finul fostului premier Emil Boc s-a trezit cu citație din partea soției, care vrea divorțul. De aici a ieșit un mare scandal. Alin Tișe ar fi sugerat ca soția sa trebuie…

- Florin Mircea Buliga se afla in prezent inchis pentru 30 de zile, la IPJ Brasov! Criminalul din Brasov imparte celula cu alti trei arestati, insa pana acum nu s-au inregistrat incidente intre acestia, dupa cum marturisesc politistii. In fata anchetatorilor, Florin Buliga a marturisit ca nu regreta crimele,…

- Florin Buliga, autorul crimei din Brașov care a ingrozit o țara intreaga, le-a marturisit anchetatorilor și avocatului sau ca a fost foarte afectat de moartea mamei sale, pe cand el avea 14 ani, pentru ca aceasta a decedat blestemandu-l, potrivit libertatea.ro. Buliga avea 14 ani și jumatate, iar mama…

- Florin Buliga, barbatul care a recunoscut ca și-a ucis soția și cei doi copii, iși nota gandurile pe o agenda. Publicam insemnarea facuta la puțin timp dupa asasinate. In noaptea de 26 spre 27 martie, un afacerist din Brașov, Florin Mircea Buliga, și-a ucis soția, Monica, și pe cei doi copii…

- Noi detalii in cazu tripului asasinat care a șocat intreaga țara! Florin Mircea Buliga și-a ucis cu sange rece soția și cei doi copii și nu are nicio remușcare. Avocatul Daniel Diaconu a dezvaluit ca asasinul era drogat in momentul in care si-a omorat familia. Anchetatorii au gasit canabis in mașina…

- Noi detalii cutremuratoare au ieșit la iveala in cazul triplei crime din Brașov. Florin Mircea Buliga și-a injunghiat, pe rand, soția, fiica de 18 ani și fiul de 13 ani. El le-a spus anchetatorilor ca le-a eliberat sufletele. Femeia de 42 de ani și baiatul s-au luptat cu asasinul și au urme de autoaparare…

- Criminalul din Brașov a șocat o țara intreaga! El le-a spus anchetatorilor ca a vrut sa elibereze sufletele celor dragi. Omul de afaceri si-a ucis sotia si cei doi copii, un baiat de 13 ani si o fata de 18. El a fost audiat preț de cateva ore si a povestit cum a premeditat totul. Criminalul […] The…

- Un barbat și-a ucis soția, in varsta de 42 de ani, și copiii: o adolescenta de 18 ani și un baiat de 13 ani. El a mers apoi la poliție unde și-a recunoscut fapta. In urma verificarilor, autoritațile au confirmat spusele barbatului. In momentul de fața, criminaliștii fac verificari in legatura cu producerea…