Interdicțiile de import din SUA și UE abia au afectat fluxul de țiței din porturile rusești, volumele fiind redirecționate cu succes spre est. Dar trecerea fluxurilor catre Asia, unde India a devenit al doilea mare client al Rusiei, a concentrat dependența Moscovei de un grup de cumparatori din ce in ce mai mic. China și […]