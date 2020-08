Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban a vorbit, luni, despre moțiunea de cenzura pe care Partidul Social Democrat a anunțat ca o va depune astazi impotriva Guvernului. Potrivit premierului, acest act al PSD este unul iresponsabil și complet lipsit de logica.

- RACASDIA – Asta in cazul proiectului pe fonduri europene pentru drumul comunal, care a trebuit refacut, evident cu alte cheltuieli, acoperite din bugetul local! De doua ori a trebuit sa puna Primaria bani din fondurile proprii pentru modernizarea strazilor comunale, respectiv 5.346 m. O data, din cauza…

- Tudor Ionescu este cunoscut pentru calmul lui aparent și pentru carisma inconfundabila. Totuși, ca orice om, și artiștul are rabdarea limitata. Dar oare ce l-a suparat atat de tare pe cantarețul de la Fly Project?

- Un eveniment mai puțin intalmnit a avut loc, in urma cu cateva zile, la Spitalul ”Elena Beldimand” din Barlad. O batrana din comuna Ștefan cel Mare, depistata pozitiv cu noul coronavirus, a fost cat pe ce sa fie luata acasa de familie, impotriva voinței ei, dupa ce medicii infecționiști au decis sa…

- Șeful IGPR Liviu Vasilescu a anunțat ca Alina Bica, fosta șefa DIICOT, data in urmarire in noiembrie 2019, a fost reținuta și este in custodia poliției italiene."Alina Bica, urmarita european, fiind condamnata la patru ani de inchisoare și Bene Ion, urmarit internațional, cu mandat european, condamnat…

- Scandal monstru intr-un cartier rezidențial din Bragadiru, unde mai mulți locatari se plang de faptul ca traiesc un coșmar de mai bine de un an de zile, dupa ce au refuzat sa semneze un contract de mentenanța impus de dezvoltatorul imobiliar.

- Președintele Klaus Iohannis a declarat ca se va lupta pentru a obtine o alocare cat se poate de substanțiala din partea Comisiei Europene, pentru ca urmeaza fazele de negociere. Banii ar urma sa fie folositi pentru revigoararea economiei. ”Este in discuție o propunere a Comisiei, pe care noi o gasim…