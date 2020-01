Stiri pe aceeasi tema

- Trei milioane de romani, adica aproape 1 din 5 romani care locuiesc in tara, si un milion de turisti straini au vizitat Therme in cei patru ani de la deschiderea complexului termal din nordul Bucurestiului, iar investitiile totale au depasit in aceasta perioada 100 milioane euro, a anuntat joi compania…

- Bazinul Vega din Ploiești reprezinta un pericol pentru copii, dar autoritațile nu au gasit inca o cale pentru a-l repara, deoarece obiectivul se afla pe terenul societații Vega și e sub sechestru. Pe de alta parte, exista promisiunea unui bazin nou, dar totul e doar la nivel de vorbe, dupa cum a constatat…

- Florinel Coman (21 de ani) ar putea fi urmatorul transfer important pe care il va face FCSB. Fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, este convins ca mijlocașul crescut de Gica Hagi la Viitorul Constanța va pleca din Romania pentru cel puțin 10 milioane de euro, anunța MEDIAFAX.Citește…

- Coordonatorul editorial al Libertatea, Catalin Tolontan, a anunțat ca maine vor fi publicate o serie de marturii legate de modul in care autoritațile au acționat in cazul tragediei de la Colectiv și despre cum au fost ascunse publicului informații pe care avea dreptul sa le cunoasca imediat dupa tragedie.…

- Piața locala de sisteme de securitate pentru segmentul rezidențial va ajunge anul acesta la valoarea de 150 de milioane de lei, pe fondul cererii tot mai mari de astfel de echipamente și a dezvoltarii segmentului rezidențial, potrivit estimarilor Atu Tech (A2T.ro), cel mai mare magazin online de sisteme…