Stiri pe aceeasi tema

- Sociologul Marius Pieleanu a comentat la Antena 3, poziția lui Ludovic Orban in cadrul PNL si riscurile care pot aparea in caz ca Florin Citu va castiga alegerile din septembrie. Intrebat daca Ludovic Orban este in cadrul organizației un fel de Ronaldo a carui plecare ar putea prabuși interiorul…

- Acuzațiile transmise de premierul Florin Cițu și de vicepremierul Dan Barna, ca conform carora „Parlamentul nu și-a facut treaba” in privința adoptarii legilor legate de reformele promise ju sunt realiste, susține președintele Camerei deputaților, liberalul Ludovic Orban. „Nu știu despre ce lentoare…

- Senatorul PNL Alina Gorghiu a vorbit, mar'i sear[, la Antena 3, despre alegerile pentru ;efia PNL ;i a lansat un atac la Ludovic Orban. "Este nevoie de o schimbare a conducerii PNL. partidul trebuie sa se primeneasca. Principalul motiv pentru care trebuie schimbat liderul este faptul ca, in…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a dat asigurari ca președintele Klaus Iohannis nu se va implica in campania din interiorul formațiunii, așa cum nu s-a implicat nici in 2017, atunci cand liberalii și-au ales conducerea. Orban spune ca indiferent de rezultatul Congresului din 25 septembrie, PNL va ramane…

- ​Guvernul nu exclude aprobarea unei ordonanțe de urgența prin care sa amâne creșterea alocațiilor de la 1 iulie. Anunțul a fost facut joi de premierul Florin Cîțu. „Colegii mei din coalitie au fost acolo când am aprobat bugetul pe anul acesta. Am discutat anul acesta despre…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, a declarat joi ca probabil in prima sedinta a coalitiei se va discuta despre situatia alocatiilor pentru copii, mentionand ca el si premierul Florin Citu nu sustin o majorare de la 1 iulie. „Cu siguranta, chiar saptamana asta ar fi trebuit (luata o…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, nu s-a sfiit, miercuri, la Antena 3, sa-l laude pe Ludovic Orban pentru rezultatele pe care le-a avut in ultimii 4 ani la sefia PNL, in pregatirea Congresului PNL unde concurent la tron ar putea fi si premierul Florin Citu. „Ludovic Orban a preluat PNL acum…

- In urma cu un an, Florin Cițu renunța la mandatul de premier, pentru care era propus, și facea un pas in lateral pentru Ludovic Orban. Ioana Mihaila, desemnata acum ministru al Sanatații, critica din postura de președinte al PLUS decizia lui Cițu și a PNL. Martie 2020 venea in Romania cu o dubla criza:…