- Italia a avut, luni, un nou șoc, dupa ce autoritațile au anunțat noul bilanț al situației generate de epidemia de coronavirus. Numai in Lombardia – regiunea considerata unul dintre focarele din Italia – s-au inregistrat, luni, 202 morți. In doua zile, aici au murit peste 450 de oameni. Bilantul epidemiei…

- Coronavirus. COVID-19 lovește Romania, unde sunt confirmate pana la aceasta ora 25 cazuri de infectare. Autoritațile romane au luat o serie de masuri pentru prevenție și, in funcție de evoluția cazurilor, sunt pregatite de situații extreme.

- In Romania au fost confirmate, pana acum, 17 infecții cu coronavirus. Cinci dintre pacienți au fost declarați vindecați și au fost externați. Autoritațile fac apel la populație sa se informeze doar din surse oficiale și credibile. In urma ședinței Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgența,…

- Numarul persoanelor infectate cu noul tip de coronavirus in Italia a crescut cu aproape 1800 de cazuri, in doar 24 de ore, motiv pentru care autoritațile au decis sa ia masuri fara precedent, și anume intreaga țara a fost plasata in carantina.

- Autoritatile au anuntat miercuri ca numarul persoanelor infectate cu coronavirus a ajuns la noua in Spania, potrivit La Vanguardia, potrivit Mediafax.Pana acum, au fost confirmate patru cazuri in Tenerife, unul in Madrid, unul in Barcelona si unul in Villareal (Castellon), potrivit La Vanguardia.…

- Numarul cazurilor de imbolnavire cu coronavirus a trecut de 79.000, iar numarul deceselor 2.619, 27 fiind in afara Chinei, conform CNN.Citește și: Traian Basescu: Coronavirusul va intra in Romania. Trebuie sa ne pregatim pentru ce-i mai rau. Eu aș opri azi, acum, zborurile din Italia Luni,…

- Autoritatile din Coreea de Sud au anuntat 87 de noi cazuri de infectare cu coronavirus, anunța CNBC. Astfel, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 229 de noi imbolnaviri. Acum, numarul total al persoanelor infectate in Coreea de Sud este 433, cel mai ridicat din afara Chinei continentale.Daegu,…