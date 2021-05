Stiri pe aceeasi tema

- Bucuria renuntarii la mai multe restrictii legate de pandemie a fost, pentru turistii din Vama Veche, fara margini. Tinerii au petrecut ca inainte de pandemie, terasele au fost pline, iar relaxarea a fost sarbatorita cu artificii. Vama Veche a fost plina, sute de oameni s-au plimbat pe faleza. Distracția…

- Premierul Florin Citu a declarat, joi seara, ca va merge o noapte in stațiunea Vama Veche, de pe litoral, dupa ce le-a promis acest lucru unor tineri, iar acum, odata cu ridicarea restrictiilor de noapte, are motive sa respecte promisiunea.

- Daca vineri seara turiștii din Vama Veche au plecat catre catre cazare cu puțin timp inainte de ora 22.00, sambata seara, in stațiune au fost organizate mai multe petreceri. Polițiștii au amendat cinci tineri cu cate 2.000 de lei, potrivit Digi24. Odata cu lasarea serii tinerii au pornit o petrecere…

- Al doilea Paste in pandemie este sarbatorit anul acesta cu mai putine restrictii. Dorul de libertate si-a spus cuvantul. Soselele au fost luate cu asalt si multi romani au plecat de acasa sa petreaca in natura, la munte sau la mare. Potrivit datelor operatorilor din turism, au fost facute in jur de…

- Dupa ce in ultimele zile rata de infectare cu COVID-19 a scazut in București sub 3 la mie, prefectul Capitalei a anunțat ca de maine se va decide relaxarea masurilor. Acesta ar urma sa fie aplicate de luni.

- Premierul Belgiei, Alexander De Croo, a catalogat drept "inacceptabile" violentele produse intr-un parc din orasul Bruxelles, soldate cu zeci de raniti, insa un epidemiolog a avertizat ca incidentele reflecta starea de nemultumire sociala si propune relaxarea restrictiilor. Citește și: Studiu…

- Sebastian Valentin Dumitrescu, unul dintre cei mai vârstnici investitori de pe piața româneasca de capital (98 de ani), ar fi decedat, conform unui anunț publicat pe Oil Terminal. De fapt, compania anunța ca din cauza decesului unul dintre procese a fost suspendat. Dumitrescu fiind reclamant.Acesta…

- Premierul Florin Citu a declarat ca solidaritatea, respectul, acceptarea diversitatii sunt intre valorile sociale care au consolidat societatea romaneasca, in care minoritatile si majoritatea convietuiesc si dezvolta patrimoniul comun. "Criza sanitara, efectele sale sociale si economice ne arata din…