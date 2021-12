Sociologul Bruno Ștefan a declarat, marți, la Realitatea Plus, ca in opinia sa fostul premier Adrian Nastase nu are de gand sa revina in PSD, dupa ce instanța l-a reabilitat.

„Nu cred ca Adrian Nastase și-a pus problema revenirii lui in PSD. El nu mai revine, nu mai are un loc acolo, s-au schimbat generațiile, oamenii de acum din PSD erau mici cand era Adrian Nastase la putere”, a spus acesta. Bruno Ștefan a adaugat ca tot ce vrea Adrian Nastase, prin reabilitarea sa, este „o incercare de spalare a imaginii și nimic mai mult”. Sociologul considera ca fostul premier „va fi o ghiulea de…