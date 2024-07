Intr-o turnura șocanta a evenimentelor, sociologul Alfred Bulai, șeful Departamentului de Sociologie din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA) din București, a depus cerere de pensionare in urma unor acuzații grave de abuz sexual aduse de foste studente. Informația a fost confirmata de surse din cadrul instituției pentru Libertatea și ulterior de […] The post Sociologul Alfred Bulai solicita pensionarea dupa un scandal de proporții in mediul universitar appeared first on Puterea.ro .