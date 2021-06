Sociologia teatrală şi critica vie In perioada comunista, figura singulara prin tipul cercetarilor intreprinse si a studiilor publicate, Pavel Campeanu se preocupa de analiza publicului si a publicurilor de teatru. Il intereseaza atat eventuale cresteri procentuale ale publicului de teatru in perioada mentionata, cat si motivele acestei cresteri (mai multe teatre subventionate). De asemenea, aproximeaza, in functie de numarul de bielete vandute, numarul de spectatori care au f (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

