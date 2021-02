Stiri pe aceeasi tema

- Mihail Sadoveanu a fost considerat unul dintre cei mai importanți prozatori romani din prima jumatate a secolului XX. Citește despre viața și operele lui Mihail Sadoveanu. Vezi lista cu opere incluse in programa de la Bacalaureat scrise de Sadoveanu. Scriitor, nuvelist, povestitor, academician și om…

- Adrian Gheorghe a fost numit in functia de membru al Consiliului de Administratie si de presedinte al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), cu rang de secretar de stat. Numirea a fost facuta printr-o decizie a prim-ministrului Florin Citu și a fost publicata, joi, in Monitorul Oficial. Printr-o…

- Consorțiul Universitaria, din care fac parte cinci mari unitați de invațamant superior din țara, propune adoptarea pana la sfarșitul anului 2021 a unui document privind reforma in educație și cercetare, care sa fie agreat și semnat de toate partidele politice parlamentare, relateaza Mediafax.…

- Costel Alexe 1 of 3 Șeful liberalilor ieșeni este cel mai elocvent exemplu de trepaduș politic care parvenit in viața fara nicio competența profesionala. Școli neterminate, diplome cumparate, ascensiuni pe funcții de demnitate publica pentru care nu il recomanda nimic și o avere uriașa obținuta in…

- Lucrarile de consolidare si de reabilitare a unui corp de cladire a Facultatii de Inginerie Electrica, Energetica si Informatica Aplicata de la Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi" din Iasi vor fi realizate de catre o companie din Bacau, Dalexem Prodcom. Lucrarile sunt finantate prin Programul Operational…

- In saptamana 23-27 noiembrie s-a lansat Proiectul Aliantei Universitare EC2U, prin care Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi (UAIC) va contribui la crearea unui Campus European. „European Campus of City-Universities” – EC2U – este titlul proiectului prin care prima universitate moderna a Romaniei…

- România a pornit lupta contra Covid-19 cu un deficit structural mare (peste 4% din PIB, cel mai mare în UE) și deficit extern singular (cel mai mare) în regiune - între economiile emergente din UE, a declarat Daniel Daianu, președintele Consiliului Fiscal, în cadrul unui…

- Cutremur in Romania azi-noapte! S-a simțit și in București. Cutremur cu magnitudinea 3,4 in zona seismica Vrancea, anunța Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). In ziua de 19 noiembrie, la ora 04:02:46 s-a produs in zona seismica Vrancea un cutremur slab cu…