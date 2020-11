Stiri pe aceeasi tema

- Lucica Muntean este noul viceprimar al municipiului Petroșani. Consilierul local PNL a fost ales viceprimar al localitații cu majoritatea voturilor consilierilor locali. Este nascuta in anul 1955 in Supurul de Jos, județul Satu Mare. In 2005 a absolvit Colegiul Universitar al Universitații…

- Domnule Popa, va rog sa ne spuneți cateva cuvinte despre dumneavoastra. Sunt Ovidiu Popa, am 36 de ani și sunt candidat la Senatul Romaniei din partea Partidului Mișcarea Populara in judetul Timis. M-am nascut in Municipiul Hunedoara, in anul 1984. Pana la varsta de 6 ani am copilarit…

- Alin Dumitrescu, conferențiar universitar doctor la Departamentul Contabilitate și Audit al Universitații de Vest din Timișoara a fost ales membru in Consiliul de conducere al Camerei Auditorilor Financiari din Romania (CAFR). „Colegul nostru, conferențiar univ. dr. Alin Dumitrescu, probeaza…

- A fost inaugurat noul sediu al Facultații de Teologie din Timișoara, situat in imediata vecinatate a Memorialului Revoluției, a Facultații de Arte și a Centrului de Cercetare al Universitații de Vest.

- Noul președinte al Consiliului Județean Vrancea va fi Catalin Toma, cel care, dupa numararea a 98% dintre voturi, a adunat 41.54% din voturi, in timp ce Marian Oprisan a strans 37.9%.Potrivit biografiei publicate pe site-ul Senatului Romaniei, liberalul Catalin Toma (42 de ani) are 10 ani in filiala…

- Tanarul de doar 25 de ani, Andrei Tita, este noul primar al comunei Cenad, anunta cei din USR PLUS. El l-a inviond pe liberalul Nicolae Craciun, care este primar in Cenad din 24 de ani. Andrei Tita are 25 de ani și este absolvent al Facultații de Drept din cadrul Universitații de Vest din Timișoara.…