Societe Generale, Diageo şi Ikea, între companiile care îşi reduc expunerea sau pleacă din Rusia Producatorul brazilian de avioane Embraer s-a alaturat Airbus si Boeing pentru a opri livrarile de piese catre companiile aeriene ruse, in timp ce Lufthansa a declarat ca ia in considerare redirectionarea zborurilor de marfa catre Asia prin Alaska pentru a evita spatiul aerian rusesc. ”Razboiul are un impact uman urias si are ca rezultat perturbari grave ale lantului de aprovizionare si ale conditiilor comerciale, motiv pentru care grupurile de companii au decis sa intrerupa temporar operatiunile IKEA in Rusia”, a spus IKEA intr-un comunicat. Extinzand raspandirea raspunsurilor corporative, IKEA… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

