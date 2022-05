Grupul bancar francez Societe Generale a anuntat marti ca Frederic Oudea, directorul sau general din 2008, nu va cauta sa-si reinnoiasca mandatul la viitoarea reuniune a actionarilor, din 23 mai 2023, transmite Reuters. A treia mare banca listata din Franta a precizat ca va lansa un proces de cautare a unui nou director general, proces care ar urma sa fie finalizat pana in 2023. In primul trimestru al acestui an, profitul net al Societe Generale a crescut cu 3,4%, pana la 842 de milioane de euro, in timp ce veniturile au inregistrat o crestere peste asteptari de 16,6%, gratie operatiunilor bancare…