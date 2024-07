Stiri pe aceeasi tema

- Tranzacțiile de la Bursa de Valori București (BVB) au fost deschise, vineri, de oficiali ai companiei Hidroelectrica, pentru a marca implinirea unui an, de la listarea la BVB a acțiunilor operatorului din sectorul energetic. Indicele BET-NG, al companiilor din energie și utilitați, a fost oprit de…

- Indicii Bursei de Valori București erau in totalitate pe minus, miercuri, la inchiderea tranzacțiilor, cu excepția indicelui BET-NG, al companiilor din energie, care a inchis cu o creștere nesemnificativa, de 0,06 la suta. Principalul indice bursier BET a inchis in scadere, la 0,42 la suta. Rulajul…

- Bursa de Valori București a deschis sedința din 12 iunie cu o evoluție preponderent pe verde, cu principalul indice al pieței, BET, in creștere cu 0,50 la suta, la 60 de minute, de la debutul tranzacțiilor. Principalii indici erau in creștere, cu excepția indicelui BET-FI al SIF-urilor care era in scadere,…

- Tranzacțiile din 10 iunie, de la Bursa de Valori București (BVB) erau oșcilante, la 60 de minute, dupa deschiderea pieței, cu depreciere in majoriate a indexilor. Indicele BET, care arata evolutia celor mai lichide 20 de companii, inregistra o scadere de 0,15 la suta, iar indicele BET Plus, care arata…

- InterCapital Asset Management, cel mai mare manager independent de invesțiții din Croatia, cu active de 500 de milioane de euro in administrare, a demarat, la Bursa de Valori București (BVB), primul ETF (Exchange Traded Fund). Exchange Traded Fund urmarește performanța indicelui BET-TRN, varianta de…

- Indicii Bursei de Valori București erau, in totalitate, pe un teritoriu negativ, la inchiderea pieței de tranzacționate, de joi, 30 mai, cu excepția indicelui Societaților de Investiții Financiare. Indicele BET, care arata evoluția celor mai lichide 20 de companii, a inregistrat o depreciere de 1,14…

- Tranzacțiile de marți, de la Bursa de Valori București (BVB) erau oscilante, la jumatatea zilei, cu depreciere in majoritate a indexilor, dupa deschidere, indicatorul principal BET, fiind in depreciere cu 0,22 la suta. Indicele BET, care arata evoluția celor mai lichide 20 de companii, a inregistrat…

- La inchiderea tranzacțiilor de la Bursa de Valori București, in ultima zi din aprilie, indicii erau in integralitate in scadere, cu excepția indicelui BET-FI, al fondurilor de investiții, care a inregistrat o creștere de 0,10 la suta, fața de 0,05 la suta, la deschiderea din ziua de marți. Entuziasmul…