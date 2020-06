Societatea Timisoara: Isarescu va merge in instanta pentru a demonstra ca a trebuit sa scrie informarile despre colegii care ascultau Radio Europa Libera

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a decis, la final de mai, demiterea Consiliului de Administratie al Autoritatii Aeronautice Civile (AACR), dupa o verificare facuta de Corpul de Control.Autoritatea (AACR) a fost inca de la inceputul anului trecut in mijlocul mai multor scandaluri provocate de…

- Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca PSD trebuie sa isi deschida portile pentru a primi specialisti in partid, asa cum s-a intamplat pe vremea lui Adrian Nastase cand exista un Consiliu National ce se ocupa cu atragerea de noi oameni inspre social-democrati. Liderul PSD afirma ca…

- Se implinesc 30 de ani de la Mineriada din 13-15 iunie 1990, care a curmat brutal protestul maraton din Piata Universitatii inceput in 22 aprilie 1990. Patru oameni au murit si peste 1.300 au fost raniti, insa dosarul Mineriadei, trimis in instanta in 2017, inca nu a produs o decizie judecatoreasca,…

- Biroul de cercetari sociale (BCS) a efectuat primul sondaj pe eșantion sociologic care a inclus și romanii din Diaspora. Sondajul arata și principalele persoane in care romanii din Diaspora au incredere. Sondajul a fost efectuat in perioada 1-7 mai 2020 și a fost coordonat de sociologul Bruno Ștefan.…

- CORONAVIRUS ROMANIA. "Este evident ca pe 15 mai nu vom avea epidemia pe o panta descendenta iar cei care au propagat ideea unei relaxari trebuie sa-și reaseze poziția. BILANT CORONAVIRUS 2 MAI 2020. Doar 165 de cazuri noi in ultimele 24 de ore. 265 de pacienti se afla la Terapie Intensiva …

- Fostul președinte, Traian Basescu, a declarat duminica la Romania TV ca decizia relaxarii masurilor ar putea duce la o catastrofa și ca valul doi, generat de ieșirea populației din izolare, ar putea fi mai puternic decat...

- FMI se asteapta ca economia romaneasca sa inregistreze o contractie de 5% in 2020, urmand sa isi revina in 2021, cand va inregistra un avans de 3,9%.Noile estimari ale FMI sunt mult mai pesimiste decat cele ale Bancii Mondiale, care saptamana trecuta prognoza ca Romania va inregistra o…

- Ciprian Necula reacționeaza dupa ce o imagine cu ciori pe un gard, intitulata ”Aeroportul Țandarei”, a fost postata pe Facebook de catre doi intelectuali, Denisa Comanescu, directorul general al editurii Humanitas, și Vladimir Tismaneanu, profesor de științe politice la Universitatea Maryland din Statele…