Stiri pe aceeasi tema

- Copresedintele AUR, George Simion, afirma ca forurile partidului pe care il conduce analizeaza "foarte serios" documentele in cazul lui Francisc Toba, in urma acuzelor ca acesta ar fi fost implicat in reprimarea Revolutiei din 1989, dar a mentionat ca va veni la Timisoara pentru a fi alaturi de "revolutionari…

- - Copresedintele AUR, George Simion, afirma ca forurile partidului pe care il conduce analizeaza "foarte serios" documentele in cazul lui Francisc Toba, in urma acuzelor ca acesta ar fi fost implicat in reprimarea Revolutiei din 1989, dar a mentionat ca va veni la Timisoara pentru a fi alaturi de…

- Societatea Timisoara ii cere, miercuri, presedintelui Partidului AUR, George Simion, care a intocmit listele cu candidatii pentru recentele alegeri parlamentare, sa se dezica de parlamentarii Francisc Toba si Nicolae Roman si sa le ce

- Societatea Timisoara se impotriveste participarii liderului AUR, George Simion, la evenimentele prilejuite de comemorarea a 31 de ani de la izbucnirea Revolutiei de la Timisoara. Liderii societitii amintesc ca AUR a trmis in parlament doua personaje acuzate de represalii la evenimentele din 1989 din…

- Societatea Timisoara a transmis, miercuri, un protest fata de intentia liderului Alianței pentru Unirea Românilor, George Simion, de a participa la manifestarile de comemorare a Revolutiei. Reprezentantii societatii acuza ca doi ofiteri implicati în reprimarea Revolutiei - Francisc Toba…

- Societatea Timisoara a transmis, miercuri, un protest fata de intentia liderului AUR, George Simion, de a participa la manifestarile de comemorare a Revolutiei. Reprezentantii societatii acuza ca doi ofiteri implicati in reprimarea Revolutiei au ajuns parlamentari AUR, iar fara a se dezice de ei…

- Societatea Timisoara a transmis, miercuri, un protest fata de intentia liderului AUR, George Simion, de a participa la manifestarile de comemorare a Revolutiei. Reprezentantii societatii acuza ca doi ofiteri implicati in reprimarea Revolutiei au ajuns parlamentari AUR, iar fara a se dezice de ei…

- Deputații Nicolae Roman (Buzau) și Francisc Toba (Brașov), aleși pe listele AUR la alegerile parlamentare din 2020, au in comun atat apartenența la noul partid controversat, cat și episodul Revoluției din 1989. Roman și Toba au deschis listele Alianței pentru Unirea Romanilor pentru Camera Deputaților…