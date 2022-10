Stiri pe aceeasi tema

- Termo Ploiești, operatorul de termoficare, a anunțat ca, incepand de miercuri, 19 octombrie, vor incepe probele pentru repornirea sistemului de alimentare cu apa calda in blocurile racordate la Centralele termice 23 August si Bucov din Ploiești, dupa ce furnizarea de apa calda fost sistata in oraș pe…

- Primaria Municipiului Ploiești informeaza cetațenii ca operatorul S.C. Termo Ploiești S.R.L. a incheiat contractul-cadru cu OMV Petrom pentru furnizarea gazelor naturale la CET Brazi. Precizam ca municipalitatea are asigurate in buget sumele necesare pentru achitarea contravalorii facturilor ce vor…

- Societatea Termo Ploiesti SRL Informare de presa Stimati ploiesteni, va anuntam ca maine, 19 octombrie 2022, vor incepe probele pentru repornirea sistemului de alimentare cu apa calda in blocurile racordate la Centralele termice 23 August si Bucov.In ceea ce priveste reluarea distributiei de apa calda…

- Social Vreme calda și ploi puține, in urmatoarele doua saptamani octombrie 10, 2022 13:57 Pentru perioada 10 – 23 octombrie, Administrația Naționala de Meteorologie prognozeaza ca, in Muntenia, in prima saptamana, vremea va fi normala sub aspect termic, media maximelor va fi de 18 – 20 de grade,…

- Podul Minciunilor, obiectiv turistic și istoric emblematic al Sibiului, va fi inchis timp de cateva saptamani pentru renovari, conform Mesagerul de Sibiu. Astfel, timp de doua saptamani podul va fi inchis traficului pietonal pentru a se inlocui stratul de asfalt de la suprafața, pentru a se repara placa…

- Sute de blocuri din Capitala nu au apa calda. Cele mai multe zone cu probleme sunt in Sectorul 5. In cartierul Rahova, remedierea este anunțata abia peste doua saptamani. In afara de revizia de vara, pe conductele vechi au aparut avarii greu de remediat, iar debitul apei calde este mai mic in timp ce…

- Primaria Municipiului Constanta informeaza constantenii racordati la sistemul municipal de termoficare ca in aceasta perioada se afla in faza de executare lucrari importante de investitii pentru modernizarea retelei de transport a agentului termic primar avand totodata in lucru proiecte atat pentru…

- Locuitorii din Ploiești, racordati la sistemul centralizat de termoficare, vor ramane din 1 august fara apa calda pentru o perioada de minimum o luna din cauza unor reparații necesare, a anunțat Termoficare Prahova SA, potrivit Agerpres . 55.000 de apartamente vor fi afectate. Termoficare Prahova SA,…