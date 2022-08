Stiri pe aceeasi tema

- Academia Romana anunta cu durere incetarea din viata a eminentului patriot carturar din Cernauti, Vasile Tarateanu, membru de onoare al Academiei Romane.In intreaga sa activitate in cadrul Academiei Romane, Vasile Tarateanu a reprezentat cu demnitate si abnegtie ideea romaneasca si flacara culturii…

- Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse, Dmitri Medvedev, a publicat doua harți ale Europe, iar pe una dintre ele Ucraina este imparțita in mai multe parți, ca și cum teritoriul sau ar fi parte din alte țari, relateaza Pravda Ucraina preluata de Spotmedia . Fara a-i numi, fostul…

- O mare universitate din Africa de Sud a anuntat joi exmatricularea unui student alb care a fost filmat in urma cu doua luni urinand pe cartile si laptop-ul unui student de culoare, caz care a provocat indignare in Africa de Sud, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Carțile reprezinta cele mai bune ,,arme” ale unei persoane, in fața pericolelor vieții moderne. Cand spunem pericole, ne referim la prietenii false, relații toxice, medii de lucru abuzive, un nivel scazut al calitații vieții și așa mai departe. Citind carți pe diverse subiecte, oamenii pot acumula informații…

- Jandarmeria Romana a primit primele autospeciale destinate misiunilor specifice, in cadrul unui proiect finanțat din fonduri externe nerambursabile in valoare de peste 7.000.000 euro. Cinci autospeciale de teren au pornit astazi spre Inspectoratul de Jandarmi Județean Suceava și Inspectoratul de Jandarmi…

- Mircea Geoana, secretar general adjunct al NATO, a facut dezvaluiri privind motivele care i-au determinat pe romani sa se implice in conflictul dintre Rusia si Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Universitatea ”Stefan cel Mare” din Suceava a donat cateva sute de carti si periodice bibliotecilor din regiunea Cernauti, a anuntat, sambata, institutia academica. Potrivit sursei citate, ”in cadrul colaborarii fructuoase” dintre Biblioteca Universitatii ‘Stefan cel Mare’ din Suceava si Societatea…

- BEȚIVI… Caz incredibil in municipiul Vaslui dupa ce ambulanța a fost solicitata sa intervina pentru a prelua un barbat leșinat pe strada, din cauza alcoolului. In urma cercetarilor s-a stabilit ca barbatul leșinat este preot in județul Neamț și venise la Gara Vaslui pentru a prelua un alt preot venit…