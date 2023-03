Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Municipiului Constanța a semnat marți amenda de 10.000 de lei aplicata de Garda de Mediu pentru taierea unor tei sanatoși de pe bulevardul Ferdinand, transmite Garda de Mediu intr-un comunicat de presa. Taierea copacilor de pe Bulevardul Ferdinand a fost unul dintre motivele invocate de fostul…

- De-a lungul timpului, comisarii Garzii de Mediu au tot identificat deșeuri abandonate in mai multe locuri din Lugoj. Pentru ca primaria din localitate nu a luat masuri sa le salubrizeze, instituția a aplicat doua amenzi in valoare de 145.000 de lei.

- In urma verificarilor efectuate in urma unei sesizari, a fost identificata o activitate de ”exploatare agregate minerale” in loc. Sanislau – extravilan, in aria protejata de interes comunitar Campia Careiului – ROSCI 0020, la care operatorul nu deținea niciun fel de acte de reglementare. S-au aplicat…

- Primaria Buhuși a fost amendata cu 50.000 de lei de Garda de Mediu, care de asemenea a facut și o sesizare penala, pentru depozitarea necorespunzatoare a deșeurilor provenite din demolari sau construcții intr-o padure din oraș. Zilele acestea, o echipa de comisari ai Garzii Naționale de Mediu Bacau…

- ”La solicitarea Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Sector 5, Comisariatul Municipiului Bucuresti din cadrul Garzii Nationale de Mediu a efectuat, in data de 07.03.2023, o actiune de inspectie si control la Administratia Pietelor Sector 5. La momentul controlului, existau circa 30…

- ”Urmare a solicitarii Comisariatului General al Garzii Nationale de Mediu din data de 2 martie 2023, de verificare a amplasamentelor pe care au fost identificate depozitari ilegale de deseuri, in cantitati semnificative, anexand lista cu UAT-urile pe care se regasesc aceste amplasamente, comisari din…

- ”In urma verificarii unei sesizari referitoare la depozitarea necontrolata de deseuri pe teritoriul UAT Tichilesti, comisarii GNM CJ Braila au identificat amplasamentul situat in extravilanul localitatii Tichilesti, in zona de sud, respectiv pe zona unui canal din uluce din beton pe care s-au depozitat…

- Romania și-a asumat ca recicleze jumatate din deșeuri, iar in acest moment nu recicleaza nici macar o zecime. Din acest motiv, primariile sunt sancționate de Garda de Mediu și platesc mereu amenzi consistente