- Ies la iveala noi informații despre moartea subita a actorului Costel Constantin. Acesta s-a stins din viața miercuri, 22 mai, la cateva ore dupa ce-și serbase onomastica. Click! a aflat ce s-a intamplat cu marele actor și unde a mers sa ceara ajutorul in ultimele clipe de viața! „A murit chiar in spitalul…

- Dieta alimentara ramane unul dintre principalele subiecte dezbatute de Societatea Romana de Medicina a Stilului de Viața, fiind unul dintre factorii care influențeaza direct evoluția organismului uman pe principiul „omul este ceea ce mananca", sustras din filosofia alimentara a lui Lucretius. In sens…

- Cunoscutul arbitru internațional FIFA, Sebastian Gheorghe, care s-a alaturat echipei candidatului Alianței Dreapta Unita la Primaria municipiului Suceava, Marian Androache aflandu-se pe lista de candidați pentru Consiliul Local Suceava, vrea sa revigoreze sportul in ”capitala” județului. El a declarat…

- Sfaturi pentru o piele sanatoasa și catifelata. Cat de important e sa ai un stil de viața echilibrat Sfaturi pentru o piele sanatoasa și catifelata: este important sa urmezi anumite recomandari și sa ai o rutina de ingrijire adecvata. Menținerea pielii sanatoase implica adoptarea unei rutine regulate…

- Chelsea Green, in varsta de 33 de ani, a trecut printr-un moment de-a dreptul ridicol. Vedeta a fost data afara din celebrul Hotel Plaza din Brooklyn, New York. din cauza faptului ca bodyguarzii au confundat-o cu o escorta, potrivit click.ro. Luptatoarea Chelsea Green a povestit cum a fost data afara…

- Universitatea Naționala de Muzica din București gazduiește o expoziție de excepție ce aduce in prim-plan viața și creația marelui compozitor roman Ciprian Porumbescu. Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea Romaniei iși propune sa ofere studenților și profesorilor o incursiune in lumea acestui geniu…

- Monica Anghel a ajuns la frumoasa varsta de 52 de ani și se simte mai bine ca niciodata, dupa ce a reușit sa slabeasca peste 40 de kilograme. Cum arata acum și care este secretul succesului ei, aflați in randurile urmatoare. Cum se menține Monica Anghel in forma Schimbarea Monicai a avut loc in urma…

- Declarația președintelui francez Macron privind posibila desfașurare a trupelor occidentale in Ucraina face parte dintr-o disputa dintre Paris și Berlin privind cine ajuta de fapt mai mult Kievul. Este, de asemenea, un semnal de „ambiguitate strategica” pentru Moscova, scrie Financial Times.