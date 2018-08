Federatia Romana de Fotbal a aprobat, in sedinta de joi a Comitetului Executiv, ca ACS Petrolul 52 Ploiesti sa participe in competitiile fotbalistice aflate sub auspiciile FRF sub denumirea marcii Petrolul Ploiesti. Decizia a fost luata cu unanimitate de voturi, astfel incat, din acest moment, clubul ploiestean va figura cu denumirea istorica si in actele oficiale ale Federatiei Romane de Fotbal, ca marca. Practic, Federatia Romana de Fotbal va folosi, in actele clubului, ACS Petrolul 52 (la legitimari, pe facturile emise de club, de exemplu), dar in comunicari va aparea doar numele Petrolul!…