Societatea Nationala Nuclearelectrica a semnat un contract cu Atlas Copco Romania (document)

- Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta a atribuit un contract in urma unei licitatii publice pentru achizitia de servicii de proiectare instalatii electrice in Portul Constanta. Atribuirea a avut loc la data de 10 februarie 2020, valoarea finala fiind de 164.930 de lei. Obiectul…

- Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" SA a atribuit un contract in urma unei licitatii publice pentru achizitia de lucrari de intretinere si reparatie linii CF pret inclus material, manopera si utilaje inlocuire JIL uri linia 800 Lehliu Constanta. Atribuirea a avut loc in data de 28 ianuarie 2020.…

- Unitatea Militara 02132 a organizat o licitatie prin care a atribuit un contract aferent asigurarii de servicii de salubrizare privind colectarea, transportul si neutralizarea deseurilor menajere din locatiile: Dana militara ndash; Port Militar Constanta si UM 02040 Tuzla. Atribuirea a avut loc la data…

- Spitalul Clinic de Boli Infectioase Constanta a atribuit, in urma unei licitatii publice, un contract pentru achizitia de aparatura si echipamente medicale. Atribuirea a avut loc in data de 12 noiembrie 2019. Obiectul contractului a constat in achizitia de aparatura si echipamente medicale pentru Spitalul…

- Contractul "Servicii de preluare, transport, cantarire si neutralizare a deseurilor de origine animalaldquo; a fost atribuit de catre Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta societatii Cazacioc amp; Co SRL din Tulcea. Valoarea contractului atribuit prin negociere directa este…

- Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta a atribuit un contract in urma unei licitatii publice pentru cumpararea de gaz petrolier lichefiat GPL . Atribuirea a avut loc in data de 4 decembrie 2019. Obiectul contractului este de furnizare GPL necesar pentru cele trei centrale…

- SNTFC CFR Calatori a atribuit un contract, in urma unei licitatii publice, pentru achizitia de eclise izolante din lignofoliu LSD tip B pentru sina tip 49 SRTFC Constanta. Atribuirea a avut loc in data de 27 noiembrie 2019, fiind publicat rezultatul pe data de 3 decembrie 2019. Valoarea finala a contractului…

- Electrocentrale Constanta SA a organizat o licitatie prin care a atribuit contractul aferent reparatiei cazanului de apa fierbinte nr. 2 tip 4 10 Gcal h. Atribuirea a avut loc in data de 20 noiembrie 2019. Obiectul contractului consta in: confectie serpentine convectiv cu 13 elementi 204 buc., confectie…