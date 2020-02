Stiri pe aceeasi tema

- "Poporul evreu a învațat lecția Holocaustului: ca nu putem ignora amenințarile cu distrugerea, ca trebuie sa le facem fața când sunt înca mici. Și, mai presus de toate, deși apreciem foarte mult ajutorul prietenilor, trebuie sa ne aparam singuri", a spus premierul Benjamin…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump a declarat vineri ca liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei ar trebui sa fie foarte atent la declarațiile sale, dupa ce liderul de la Teheran a criticat dur vineri Statele Unite în contextul tensiunilor dintre cele doua țari, relateaza Mediafax,…

- Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a condus, vineri, rugaciunea la Teheran, pentru prima oara in ultimii opt ani, pe fondul valului de indignare care acopera in ultimele zile societatea iraniana in urma doborarii accidentale a avionului ucrainean, relateaza CNN potrivit digi 24.ro.Khamenei…

- Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a condus, vineri, rugaciunea de la Moscheea Imam Khomeini din Teheran, pentru prima oara in ultimii opt ani, pe fondul valului de indignare care acopera in ultimele zile societatea iraniana in urma doborarii accidentale a avionului ucrainean, relateaza…

- Presedintele american Donald Trump a transmis duminica, prin Twitter, un mesaj catre liderii de la Teheran, în care le cere sa înceteze „uciderea protestatarilor si a poporului iranian”, avertizându-i ca SUA si lumea e cu ochii pe ei.„Spre liderii Iranului…

- Proteste la Teheran. Iranienii au ieșit in strada dupa ce autoritatile au recunoscut ca avionul ucrainean a fost doborat Mai multe grupuri de protestatari au ieșit in strada la Teheran, dupa ce autoritațile au recunoscut ca avionul ucrainean cazut imediat dupa decolare, cu 176 de oameni la bord, a fost…

- Cateva mii de oameni au ieșit in strada la Teheran și cer demisia ayatollahului Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului, dupa ce autoritațile au recunoscut ca au doborat avionul ucrainean cu 176 de oameni la bord. Protestatarii scandeaza impotriva gardienilor Revoluției, forțele militare de elita ale…

- Generalul iranian Qassem Soleimani, ucis in urma unui raid aerian al forțelor armate americane, va fi inmormantat azi la Bagdad, in Irak. Funeraliile lui Qassem Soleimani vor fi publice și autoritațile irakiene au anunțat cca se așteapta la zeci de mii de oameni, a notat The Guardian.Soleimani și Abu…