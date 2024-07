Stiri pe aceeasi tema

- Gruparea de Jandarmi "Ștefan Cicio-Pop" Cluj-Napoca scoate la concurs mai multe posturi. Gruparea de Jandarmi Mobila „Ștefan Cicio-Pop” Cluj-Napoca anunța ocuparea urmatoarelor posturi vacante de personal contractual:1.Muncitor calificat (ospatar)2.Muncitor calificat (bucatar)3.Muncitor calificat…

- Fabrica Beko face angajari in aceasta perioada. Compania are disponibile in aceste zile 50 de locuri de munca la fabrica din județul Dambovița. Compania are nevoie de operatori la fabrica de mașini de spalat Cine este interesat trebuie sa indeplineasca urmatoarele condiții: -Studii medii; -Abilitați…

- Poliția Romana scoate la concurs 1.053 de posturi de ofițeri de poliție, dintre care 600 de posturi de trecere din corpul agenților in corpul ofițerilor, precum și 453 de posturi, prin incadrare directa, din sursa externa. Inscrierile se fac on-line, pana la data de 05 iulie 2024, ora 16.00, inclusiv…

- Angajari la ISU Alba din sursa externa pentru doua posturi: Ce locuri sunt disponibile Angajari la ISU Alba din sursa externa pentru doua posturi: Ce locuri sunt disponibile Doua posturi au fost scoase la concurs de catre Inspectoraul pentru Situații de Urgența „Unirea” pentru locurile de ofițer specialist…

- La aceasta data, in baza de date a Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Dambovița sunt inregistrate 328 de posturi vacante. Cele mai multe oferte, respectiv 287, se adreseaza persoanelor calificate in diverse meserii, dupa cum urmeaza: mecanic auto, electrician intreținere reparații, gestionar…

- Potrivit informațiilor furnizate de Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Dambovița, in baza de date a instituției sunt inregistrate la aceasta data 309 de posturi vacante. Cele mai multe locuri de munca ofertate, respectiv 285, sunt pentru persoanele calificate in diverse meserii. Din…

- SC TURISM ARIESUL SA, angajeaza personal pentru punctul de lucru Strand Baile Sarate Turda: -ajutor bucatar – 2 posturi disponibile. -barman – 2 posturi disponibile -om la ȋntretinere – un

- Serviciul Roman de Informații (SRI) deschide inscrierile pentru postul de ofițer operativ/analist in perioada 6 – 31 mai. SRI face angajari – Foto Facebook Ofițerul operativ are rolul esențial de a colecta informații, necesitand abilitatea de a obține acces in medii relevante pentru securitatea naționala…