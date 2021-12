Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul local al municipiului Constanta este convocat in sedinta ordinara, marti, 28 decembrie 2021, de la ora 12.00. Sedinta se va desfasura prin mijloace electronice, printr o platforma online de videoconferinta.Proiectul ordinii de zi Aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului…

- Consiliul local al municipiului Constanta, in sedinta extraordinaraSe convoaca Consiliul local al municipiului Constanta in sedinta extraordinara, cu convocare de indata, joi, 09 decembrie 2021, ora 13.00.Sedinta se va desfasura prin mijloace electronice, printr o platforma online de videoconferinta.…

- O noua greva a salariatilor SC Transurb SA a paralizat transportul public in comun, in aceasta dimineata.Soferii si vatmanii au refuzat sa iasa cu autobuzele, troleibuzele si tramvaiele pe trasee, nemultumiti ca majorarea obtinuta in urma protestului spontan din 5 noiembrie 2021 - cand transportul public…

- Tribunalul Suceava a admis, vineri, solicitarea Ligii Studentilor Iasi si a suspendat doua hotarari ale Consiliului de Administratie al Universitatii de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie "George Emil Palade" din Targu Mures referitoare la conditionarea studentilor de a participa la cursuri sau…

- In urmatoarele doua saptamani, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iasi va desfasura cursurile si seminariile in sistem online, a declarat rectorul universitatii Tudorel Toader: Tudorel Toader: „Am avut in vedere urmatorul lucru: pe de o parte faptul ca in luna august, Senatul Universitatii „Alexandru…

- Pandemia de covid este principalul argument pe care il invoca societatea Eliro pentru a-și justifica decizia de reziliere unilaterala a contractului privind transportul public local. Este vorba de traseele locale Slobozia - Voila și Slobozia - Muscel.

- Rata anuala a inflatiei va creste probabil mult mai pronuntat pe orizontul scurt de timp decat s-a anticipat in prognoza din luna august, care indica un varf de 5,6% in decembrie 2021, conform minutei sedintei de politica monetara a Consiliului de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei din…

- Vitalie Lemne este noul vicepreședinte al Consiliului de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare. Acesta a fost numit de Parlament. Vitalie Lemne deține o experiența îndelungata de activitate în sectorul bancar, începând cu munca în sucursala…