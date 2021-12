Stiri pe aceeasi tema

- O tanara din Constanța a reușit sa convinga un barbat din Germania sa-i trimita aproape 100.000 de euro și chiar și dupa ce pagubitul a aflat ca fusese inșelat, a iertat-o pe femeie, scrie site-ul local de știri Replica Online.Georgiana B., in varsta de 31 de ani, a fost trimisa in judecata sub aspectul…

- Directia Asistenta Sociala Turda va distrubui incepand cu data de 16 noiembrie tichete de masa pe suport hartie in valoare de 100 lei, persoanelor care s-au vaccinat impotriva COVID-19 cu schema... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Un barbat de 86 de ani din Galda de Sus, a fost condamnat la plata unei amenzi penale de 1.800 de lei, dupa ce și-a lovit un consatean cu o bata, din cauza unor neințelegeri prind un teren. Incidentul s-a petrecut in data de 7 noiembrie 2017, in jurul orelor 16.50, persoana vatamata B. B. se deplasa…

- Polițiștii de la DIICOT au facut o descindere la Turda, in cursul zilei de ieri, in cadrul careia a fost reținut un tanar de 24 de ani, Ciurar Radu Razvan, care ulterior a primit arest preventiv.... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Un barbat din municipiul Blaj, in varsta de 75 de ani, a fost condamnat de catre Judecatoria Blaj la plata unei amenzi penale in valoare de 1.800 de lei pentru infracțiunea de lovire sau alte violențe. In actul de sesizare s-a reținut, in fapt ca, la data de 16 octombrie 2017, in jurul orelor 15.30,in…

- Presedintele Joseph Biden a avertizat, luni, opozitia republicana asupra riscurilor generate de refuzul eliminarii gradului de indatorare suverana, in contextul in care, pe fondul disensiunilor politice, Statele...

- Biblioteca Municipala ”Teodor Murașanu” Turda organizeaza in perioada 1-29 Octombrie 2021 expoziția personala de acuarela semnata Cornel Vana, pictor de exceptie si artist de marca al Turzii, a carui... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Noul președinte al PNL, Florin Cițu, ii transmite un mesaj lui Ludovic Orban, dupa ce acesta a anunțat ca nu mai exista niciun parteneriat intre el și președintele Klaus Iohannis. Cițu ii transmite ca acest parteneriat este o linie directoare a PNL și nu exista ”parteneriat pe persoana fizica”.…