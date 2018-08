Stiri pe aceeasi tema

- Doua linii de credit, mai precis doua credite luate de Consiliul Judetean Arad in anul 2015, sunt aproape de expirare. Iar pentru ca institutia judeteana sa mai aiba acces la banii imprumutati din banca, este necesara o hotarare a CJA prin care sa fie prelungita perioada in care mai pot fi scoase…

- Societatea de Transport Public Timișoara vrea sa ia un credit de 12 milioane de lei pentru a scapa de datorii. In acest sens, astazi, in sala de Consiliu a Primariei Timișoara, a avut loc o ședința a Adunarii Generale a Acționarilor, in care s-a discutat despre linia de credit. Insa punctul de pe ordinea…

- Consilierii locali au aprobat contractarea unei finantari rambursabile interne in valoare de 41.572.000 lei in vederea finantarii investitiilor publice de interes local, pe o perioadp de 15 ani.

- Primarul Timișoarei spune ca a fost surprins, recent, sa afle ca STPT, Colterm și Horticultura inca nu au credite luate de la banci, ca sa aiba acoperire atunci cand municipalitatea are probleme cu plațile. Ușor de zis, greu de facut, pentru ca la cate datorii are fiecare societate, nicio…

- Discuții aprinse in ședința de astazi a Consiliului Local Municipal Buzau, pe tema unui imprumut de 61,7 de milioane de lei, solicitat de primarul Constantin Toma prin lansarea unei emisiuni de obligațiuni. Miercuri, la trei luni dupa aprobarea proiectului, șefii Primariei au convocat o ședința de indata,…

- Banca Mondiala a anuntat miercuri ca luna viitoare va fi aprobata de catre Consiliul de Administrație o linie de credit acordata Romaniei, suma care va putea fi trasa fiind de 400 de milioane de euro, banii urmand sa fie folosiți in cazul unor dezastre naturale. ”Exista bani europeni prevazuți pentru…

- Linia de credit este de tip Cat DDO (Catastrophe Deferred Drawdown Option) si este gandita pentru tarile care au o nevoie imediata de bani dupa un dezastru natural. Detaliile acestui acord au fost stabilite de cele doua parti, iar acesta urmeaza sa fie aprobat de consiliul de administratie…

- Hidroelectrica si Banca Comerciala Romana au semnat un contract pentru o linie de credit in valoare de 85 de milioane de lei pentru emiterea de scrisori de garantie bancara, potrivit site-ului producatorului de energie. Contractul este valabil pana la 18 decembrie 2018.