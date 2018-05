Stiri pe aceeasi tema

- Cauzele cancerului colorectal nu sunt cunoscute. Diagnosticat din vreme, poate fi tratat cu succes. Una dintre cele mai simple metode de depistare este testul hemocult, care are ca scop identificarea sangerarilor ascunse in scaun. Federatia Asociatiilor Bolnavilor de Cancer - FABC - ofera gratuit 500…

- In perioada 8 martie 6 aprilie, Fundatia Renasterea, in parteneriat cu Motivi si cu sustinerea Primariei Constanta si CityPark Mall, ofera femeilor din Constanta 400 de teste Papanicolau si 200 de mamografii gratuite. Numarul solicitarilor a fost cu mult mai mare decat locurile disponibile, astfel ca…

- Premiera in domeniu medical. Analizele pentru depistarea infectiei cu virusurile hepatitei B si C vor fi gratuite cu trimitere de la medicul de familie, de la 1 aprilie. Cei infectati vor avea gratuitate la celelalte investigatii, prin internare de zi, inclusiv pentru hepatita D.

- Circa 35% din oameni nu se pot odihni suficient, motiv pentru care pot dezvolta tulburari psihice, afectiuni diabetice, hipertensiune sau boli cronice. De asemenea, 46% dintre aceste persoane au raportat erori la locul de munca, potrivit datelor transmise de Societatea Romana de Pneumologie.

- Prahova apare in continuare in statisticile autoritaților din sanatate, cu numeroase cazuri de gripa, pneumonie și infecții acute ale cailor respiratorii superioare. Numai in perioada 5-11 martie, aceste afecțiuni au bagat in spital 315 persoane.

- De Ziua Mondiala a femeii sute de doamne si domnisoare sunt sfatuite sa aiba grija de sanatatea lor. Pentru a le ajuta, la Constanta, sute de mamografii si teste Babes Papanicolau au fost puse gratuit la dispozitia lor. Analizele medicale fac parte dintr-o campanie ce are ca scop depistarea precoce…

- Cursuri gratuite de pregatire pentru viitorii studenți la Universitatea Politehnica Timișoara! Universitatea Politehnica Timișoara, prin Departamentul de Matematica, vine in sprijinul elevilor de liceu, potențiali studenți, organizand și in 2018, ca in fiecare an, cursuri gratuite de pregatire, indiferent…

- Devenit deja o tradiție, programul de pregatire pentru elevii de liceu, care vor susține examenul de Bacalaureat, se organizeaza și in acest an de catre Universitatea Transilvania din Brasov. Universitatea Transilvania din Brasov, prin Facultatea de Litere și Facultatea de Matematica și…